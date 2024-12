A Lyon, une foule colossale pour l'inauguration du pop-up de Léna Situations

Ce week-end la star d'internet Léna Situations de son vrai nom Léna Mahfouf a ouvert son pop up à Lyon. Avec plus de 4,7 millions d'abonnés sur Instagram, la jeune femme de 27 ans est devenue en quelques années la youtubeuse / créatrice de contenus préférés des Français.

A l'occasion des fêtes de fin d'années, sa team Hôtel Mahfouf (sa marque créée il y a quelques années) et elle ont organisé deux pop up, un à Paris et le second à Lyon, de quoi ravir ses fans de la région.

L'événement a donc pris place 8 rue du Plâtre, au Passage dans le 1er arrondissement lyonnais. Un événement qui n'est pas passée inaperçu puisque la queue pour accéder à la boutique pouvait s'étendre sur plusieurs rues. Des milliers de personnes sont venues nombreuses pour découvrir ce lieu. Certains étaient déjà entrain de faire la queue dès 8h du matin le vendredi alors que l'ouverture était seulement à 18h vendredi !

Quatre heures, 5h ou même 8h de queue, les jeunes que nous avons rencontrés étaient tous prêts à braver le froid pour pouvoir passer un moment à l'intérieur.

Et justement, à l'intérieur on retrouve la boutique " La boîte postale¨ imaginée par Léna Situations et son équipe, avec une partie achat avec sa collection de vêtement, de produits lifestyle et de décoration. A l'étage, on retrouve un espace café pour bien sûr siroter un bon matcha ou un café latte histoire de se réchauffer un peu. Enfin, l'activité la plus attendue, en partenariat avec Tinder, c'est l'écriture d'une lettre à soi-même, que chacun recevra dans un an dans sa boîte aux lettres. L'objectif étant de voir notre évolution en un an et de faire preuve de gentillesse envers nous-même, à travers quelques mots.

Inès, une cliente du pop up nous a partagé son expérience au pop up : "J’ai beaucoup aimé l’expérience dans le pop up en plus le personnel était adorable. Le lieu était bien décoré, il était bien choisi au niveau de l’ambiance tout ça même si je trouve quand même que c’était petit et la capacité d'accueil de personnes n'était pas grande. Du coup tu te retrouves à attendre 6h dehors. C'est le seul bémol, en même temps non parce qu'à l’intérieur du pop up, on était absolument pas pressés, ils nous disaient de prendre notre temps mais personnellement, je suis arrivée à 10h15, j’ai attendu toute la journée et ils n'y a eu aucune animation. Dans les stories, ils disaient qu'il y aurait des jeux, des distributions de boissons chaudes... Mais après le pop up en lui même j’ai adoré, j’ai pris à manger (le cookie chocolat blanc et praline) c’était trop bon et pas trop cher. On avait vraiment le temps pour écrire nos lettres et en vrai ça a rattrapé le fait que j’ai attendu 6h dans le froid, puis le lieu était vraiment chaleureux."

Un événement qui a en tout cas ravi la fan base de Léna et qui a su faire parler de lui dans toute la ville de Lyon.