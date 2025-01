"Lâchez les écrans tout de suite en sortant du travail" : les bonnes résolutions pour bien démarrer l’année

Pour mettre toutes les chances de notre côté, on se fixe quelques objectifs… Entre bien manger, mieux dormir et décrocher des réseaux sociaux, la Lyonnaise Maëva Comby, praticienne en thérapie cognitive et comportementale, nous donne quelques conseils. Son secret ? Prendre soin de soi pour attaquer sereinement cette nouvelle année.

Maëva n’y va pas par quatre chemins. Pour mener à bien un projet et atteindre son objectif, il faut de la discipline : "On se base plus sur la motivation, sauf qu’elle a des hauts et des bas. Et forcément, au bout d’un moment, on va lâcher. Il faut avoir une très bonne discipline, et placer ses objectifs sur quelque chose qui est aligné à ses besoins personnels".

Bien dormir

C’est devenu pour beaucoup une habitude, et pourtant… le téléphone au couché, il faut s’en passer ! Maëva l’affirme : "Évitez de scroller sur les réseaux sociaux juste avant d’aller dormir". La Lyonnaise conseille aussi de la mélatonine en cas de difficulté à s’endormir. Pensez à vous coucher tous les jours à la même heure, même chose pour le levé.

Manger mieux

Un rééquilibrage alimentaire s’impose, surtout après les excès pendant les fêtes. Maëva commence par un petit tour des placards : "Je vide tout ce qui est transformé. Je fais ma liste de course, et j’achète que des produits qui sont bruts pour les cuisiner". Pensez aussi à préparer vos repas à l’avance : "Je fais des grosses quantités de légumes, que je mets ensuite dans des tupperwares. Vous pouvez aussi les mettre au congèle. Le fait de préparer à l’avance vous enlève un poids, ça nous évite de sauter sur la malbouffe".

Astuce : Pensez à la cuisine vapeur. "Ça garde tous les bons nutriments, et c’est super rapide quand on a un cuiseur-vapeur".

Maëva Comby

Le sport

LE meilleur des objectifs à se fixer en ce début d’année, à en croire Maëva. La praticienne le souligne : "Quand on fait du sport, et qu’on voit des changements physiques, on n’a pas envie de se jeter sur la malbouffe. On a envie de manger sainement et de ne pas faire tous ces efforts pour rien. C’est très bon aussi pour la gestion des émotions, évacuer le stress, ça aide aussi beaucoup à régler le sommeil".

La méditation

Oui, mais pas pour tout le monde… Les plus vifs qui auront du mal à rester statiques opteront plutôt pour une ambiance zen à la maison, avec des bougies et du palo santo, allongé sur un tapis d’acupression. "Ça peut être aussi un bain, une balade en forêt, histoire de souffler et de se recentrer sur soi-même".

Lâchez votre portable !

En cette nouvelle année, une désintoxe des réseaux sociaux s’impose. "Lâchez les écrans tout de suite en sortant du travail" recommande Maëva. "C’est quelque chose qui peut nous bouffer la vie au quotidien. Le fait de se comparer constamment, c’est très malsain. Entre Tik Tok, Instagram…. Il y en a beaucoup trop sur nos téléphones".

La solution ? Installer une limite de temps passé sur les réseaux dans vos paramètres. Une fois dépassé, on passe à la lecture… de Lyon Femmes par exemple !