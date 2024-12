5 idées de cadeaux lyonnais pour faire plaisir à Noël

A un peu plus d’une semaine de Noël, l’heure est plus que jamais aux préparatifs. La course aux cadeaux continue pour faire plaisir aux petits comme aux plus grands. La rédaction de Lyon Femmes a décidé de vous donner un coup de pouce en vous donnant 5 idées de cadeaux lyonnais :

Le pass MIAM de Praline et Rosette

Comment faire lyonnais et gourmand ? En se laissant tenter par la nouvelle édition du pass MIAM de Praline et Rosette qui propose une nouvelle fois, en partenariat avec l’influenceur culinaire Cyril Montégu, 30 bonnes adresses et dégustations à Lyon (à moins de 30 euros) à faire quand on le souhaite. Bobosse, Chocolats Voisin, Les Éclaireurs Pâtissiers, Les Frères Barrioz… Les gourmands ne pourront qu’être ravis !

Un foulard de la maison d’édition textile Ames Sœurs

Le foulard est plus que jamais tendance. La rédaction de Lyon Femmes vous proposait d’ailleurs il y a quelques semaines trois façons de porter le foulard. Les créatrices de la maison d’édition textile Ames Sœurs proposent différents modèles en fonction de vos envies et de vos préférences.

Un atelier chez Manitas

Que vous ayez l’âme créative ou pas, Manitas fera parler votre imagination. Ce café céramique situé dans le 1er arrondissement propose des ateliers de peinture sur céramique dans une ambiance conviviale et gourmande puisque des brunchs et des apéros sont possibles en même temps que la réalisation de votre création. Le cadeau idéal à partager avec un proche pour bien commencer l’année 2025.

Une illustration d’Emilie Ettori

A la recherche d’une décoration pour embellir votre intérieur et y apporter une touche lyonnaise, direction la boutique d’Emilie Ettori au Grand Hôtel-Dieu. La dessinatrice lyonnaise propose des illustrations de plusieurs villes dont Lyon sans oublier des puzzles, des marque-pages et des stickers.

Une tablette de chocolat

Vous aimez une personne ? Dites-le avec du chocolat. Et pour apporter une touche d’originalité, on a trouvé une tablette pas comme les autres. Il s’agit d’une collaboration entre l’illustratrice Mathilde Garcia et la fondatrice de Violette & Berlingot. Une tablette inspirée de Charlie et la Chocolarie à retrouver au sein de la confiserie Violette & Berlingot située passage de l’Argue dans le centre-ville de Lyon.