Pourquoi Monica Bellucci est-elle attendue au tribunal de Lyon ? 

L’actrice italienne Monica Bellucci, qui incarne Maria Callas dans une pièce adaptée d’une biographie, a été citée comme témoin dans une procédure portant sur les droits d’auteur d’un documentaire inspiré de ce spectacle.

Le réalisateur américain Tom Volf accuse la société de production Pictures d’avoir diffusé "une version inachevée" de son film documentaire, sans son accord, et de ne pas avoir respecté son droit au "final cut", c’est-à-dire un regard sur la version finale de l’œuvre.

Selon l'AFP, son avocat Paul Le Fèvre rapporte que : "non seulement la production n'a pas demandé l'autorisation du réalisateur, mais elle était parfaitement informée qu'il s'opposait à l'exploitation de cette version [...], nous en avons la preuve."

L'audience reportée

Tom Volf souhaite que Monica Bellucci puisse éclairer les juges sur les conditions de sortie du film, et notamment sur le fait qu’elle aurait été informée du différend entre réalisateur et producteur. L’audience devant le tribunal correctionnel de Lyon a toutefois été reportée au 9 février.

Passionné par la cantatrice grecque, Tom Volf est l’auteur du documentaire à succès Maria by Callas (2017) et de la biographie Maria Callas : lettres et mémoires (2019), publiée chez Albin Michel. Ce texte a servi de base à une pièce de théâtre dans laquelle Monica Bellucci incarnait ainsi la diva sur scène.

Adaptée ensuite à l’écran, cette pièce a servi de base au projet de film documentaire reprenant des extraits du spectacle. C’est justement ce projet qui est au centre du litige. L’œuvre a circulé à l’international dès 2023, avec des projections à Rome, en Grèce, en Espagne ou encore à New York, avant d’être dévoilée au public français lors d’une avant-première à Lyon le 14 octobre 2024.