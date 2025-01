"Je ne supporte plus cet irrespect" : la colère de Diane Le Feyer, illustratrice de Mortelle Adèle

C’est en tout cas le menace d’Antoine Dole, alias Mr Tan, le scénariste de la BD à succès. Ce dernier accuse son ancienne maison d’édition de "tromper le lecteur". "Je suis aujourd’hui contraint d’envisager d’arrêter et de poser mon crayon", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux en début de semaine.

"Je me désolidarise des choix de Bayard Editions, de leurs opérations commerciales et publications, notamment celles prévues dans les prochains mois et qui consistent à présenter des ouvrages des séries Mortelle Adèle et Ajax, sortis il y a plusieurs années, comme des nouveautés", poursuit-il.

Même son de cloche du côté de Diane Le Feyer, l’illustratrice lyonnaise de la BD à succès. "Aujourd’hui Bayard Editions ne nous respecte pas : ils n’ont pas compris que la force vive de la série ne situe pas dans le passé, mais dans le futur, auprès de ses auteurs. Ainsi, plutôt que de dynamiser les livres dont ils ont conservé l’exploitation, ce qui supposerait d’agir en bonne intelligence avec nous, Bayard Editions multiplie, contre notre volonté, les "fausse nouveautés" (vernis sélectif, changement de format, apparition de couverture cartonnée) pour tromper le lecteur", a déploré sur son compte Instagram l’illustratrice.

Antoine Dole et Diane Le Feyer avaient lancé en juin 2022 leur propre maison d’édition poursuivant ainsi la publication des aventures de Mortelle Adèle. "Nous sommes repartis de zéro car nous avons laissé derrière nous 32 livres, 25 en ce qui me concerne, soit dix années de travail acharné, dont Bayard devait nous garantir une exploitation normale et paisible. C’était, entre autres, le prix à payer pour recouvrer notre liberté", rappelle l’illustratrice lyonnaise. "Depuis cette séparation, la direction de cette maison d’édition qui conserve les 32 premiers ouvrages de cette série à son catalogue ne cesse de répéter que les contrats qui nous lient leur permettent d’exploiter notre œuvre sans prendre en compte nos envies et nos demandes. Nous nous opposons à leurs fausses nouveautés, à des changements de prix qui pénalisent les lecteurs, à des changements de format qui perdent les libraires, entre autres opérations diverses menées contre notre volonté", indique de son côté Antoine Dole.

Face à ces deux coups de colère, les éditions Bayard ont tenu à prendre la parole dans un communiqué obtenu par nos confrères de BFM TV. La maison d’édition dit avoir "toujours respecté" les accords conclus avec le scénariste et l’illustratrice parlant du maintien d’un "dialogue apaisé et constructif". Bayard assure également avoir comme mission de "diffuser et faire rayonner les œuvres qu’ils nous confient, cela dans l’écoute, le dialogue et la confiance partagée".

Les aventures de Mortelle Adèle ont été vendues depuis leur sortie à plus de 20 millions d’exemplaires.