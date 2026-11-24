Comment lutter contre les violences faites aux femmes dès le plus jeune âge ? À l’occasion de la journée internationale du 25 novembre, la Métropole de Lyon a fait le choix de miser sur la prévention auprès des collégiens.

Ce mardi matin, la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli, accompagnée notamment de Nathalie Frier et Sarah Peillon, vice-présidentes, est allée à la rencontre de 96 collégiennes à Écully.

Si ce premier temps d’échange était exclusivement réservé aux filles afin de faciliter la prise de parole, des interventions auprès des garçons sont également prévues.

"L’égalité, ça ne se fait pas contre les hommes ni contre les femmes, c’est pour nous tous, pour qu’on soit tous égaux", a rappelé Véronique Sarselli.

Des adolescentes qui s’interrogent sur leur avenir et leur place dans la société

Si les premières minutes ont été marquées par quelques rires et une certaine agitation, les échanges ont rapidement laissé place à des interrogations particulièrement sérieuses.

Les collégiennes avaient préparé leurs questions en amont, avec également la possibilité de les poser anonymement.

Égalité salariale, violences sexuelles, diffusion d’images intimes non consenties, accès à l’avortement ou encore conciliation entre vie professionnelle et vie familiale : les sujets abordés témoignaient de préoccupations déjà bien présentes à leur âge.

Interrogée sur les obstacles rencontrés au cours de sa carrière, Véronique Sarselli est revenue sur son entrée en politique, qu’elle décrit comme un véritable combat. La présidente de la Métropole a également évoqué les commentaires misogynes dont elle fait régulièrement l’objet, remettant parfois en cause sa légitimité en raison de son genre.

Elle a notamment raconté qu’à l’occasion d’un événement organisé pour le 8 mars, après une pièce de théâtre abordant des sujets difficiles, la première question qui lui avait été posée concernait sa couleur de cheveux.

Ne pas renoncer à ses ambitions parce que l’on est une femme : c’est aussi l’un des messages que les intervenantes ont souhaité transmettre aux adolescentes.

Libérer la parole et apprendre à reconnaître les violences

La question du consentement et des violences sexuelles a également occupé une place importante dans les discussions.

"On pense que ça arrive qu’aux autres, mais ça arrive à plus de gens qu’on ne le pense", a rappelé Sarah Peillon, vice-présidente chargée des Collèges, insistant sur la nécessité de parler pour pouvoir être accompagnée et protégée.

Face à la diffusion d’images intimes sans consentement, cette dernière a également rappelé l’importance de ne jamais culpabiliser la victime, mais de responsabiliser l’auteur des faits.

La place des garçons dans ce combat a aussi été évoquée, avec la volonté d’en faire des alliés de l’égalité. Jean-Jacques Margaine, adjoint à l'Education à la Ville d'Ecully, a notamment alerté sur l’image violente des femmes véhiculée par certains contenus pornographiques accessibles en ligne.

Au fil des échanges, les intervenantes ont également encouragé les jeunes filles à ne pas opposer leurs ambitions professionnelles à leur éventuelle volonté de fonder une famille.

Nathalie Frier, vice-présidente déléguée à la Protection de l'Enfance, a notamment insisté sur l’importance du temps de qualité passé avec ses enfants plutôt que sur sa quantité.

Une campagne de sensibilisation et 10 000 violentomètres

Cette rencontre s’inscrit dans une opération plus large menée par la Métropole de Lyon. Selon les données nationales citées par la collectivité, 15 % des filles et 12 % des garçons déclarent avoir été exposés à au moins une forme de violence sexuelle au collège.

Baptisée "C’est pas OK", une campagne de sensibilisation est déployée du 11 novembre au 2 décembre sur les réseaux sociaux, les applications de jeux vidéo sur mobile et les panneaux d’affichage urbain.

La Métropole prévoit également de mettre à disposition des établissements 10 000 exemplaires d’un violentomètre adapté aux relations entre adolescents, initialement conçu par des collégiens. Cet outil permet de distinguer les comportements respectueux de ceux qui doivent alerter, comme le chantage, les humiliations ou les tentatives de contrôle.

Au total, près de 250 collégiennes de quatre établissements du territoire participeront aux rencontres organisées ce mardi. D’autres interventions sont prévues tout au long de l’année scolaire 2026-2027.

Pour rappel, le 3018 est un numéro national gratuit, anonyme et confidentiel destiné aux jeunes victimes ou témoins de harcèlement et de violences numériques.