Après les dégradations du 17 octobre, le Printemps Lyon a rouvert ses portes

Le Printemps Lyon a retrouvé ses clientes et ses clients après un week-end particulièrement difficile.

Samedi 17 octobre, le grand magasin de la rue de la République avait décidé de fermer ses portes dès 14h, par mesure de sécurité pour ses équipes et le public. Dans la soirée, l’établissement a ensuite subi d’importantes dégradations touchant notamment ses vitrines, ses portes et ses façades, ainsi que des vols au rez-de-chaussée.

Les équipes mobilisées pour rouvrir rapidement

Malgré les dégâts, les salariés se sont rapidement mobilisés afin de remettre le magasin en état.

Le Printemps Lyon a ainsi pu rouvrir dès lundi 19 octobre, selon ses horaires habituels.

Les espaces mode, beauté, maison, accessoires et restauration, ainsi que les différents services du magasin, sont désormais de nouveau accessibles dans des conditions normales d’accueil.

Une exception demeure toutefois : Printemps Joaillier reste momentanément fermé.

"Redonner vie à leur magasin"

Dans son communiqué, l’enseigne insiste sur la mobilisation de ses équipes après des événements qualifiés de particulièrement marquants.

Tous se seraient "immédiatement mobilisés pour redonner vie à leur magasin", permettant cette réouverture rapide au cœur de la Presqu’île.

Le Printemps adresse également son soutien aux commerçants, habitants et voisins touchés par les violences du 17 octobre.

De nombreux messages de soutien

Depuis les dégradations, le grand magasin affirme avoir reçu "de très nombreux messages de soutien et de sympathie".

Des témoignages qui ont "profondément touché" les équipes, lesquelles remercient les Lyonnais pour leur solidarité et leur fidélité. L’enseigne souligne notamment l’importance de cette présence pour continuer à faire vivre le commerce de la Presqu’île.

Le Printemps Lyon, situé au 42 rue de la République dans le 2e arrondissement, a donc retrouvé l’essentiel de son activité, quelques jours seulement après les dégradations.