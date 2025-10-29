Salon Bien-Être Energies Positives 2025 : tout savoir sur l'évènement de ce début de mois

Voyance et cartomancie, thérapeutes et magnétiseurs, minéraux et bijoux, yoga et sonothérapie, auteurs et libraire, artisanat et créations, soin du corps et bien-être… Plus de 70 stands seront présents pour cet évènement qui s'implante dans l'agglomération lyonnaise après de précédentes éditions organisées à Villette-d'Anthon.

Rendez-vous à Saint-Priest, à la salle Mosaïque, 47 rue Aristide Briand, de 11h30 à 20h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Entrée : 2 euros

Buvette et restauration disponibles sur place