Qui était Yvette Labrousse, la Lyonnaise devenue la bégum et la femme la plus riche du monde ?

C'est rue de la Gare, à Oullins, que grandit Yvette Labrousse, née le 15 février 1906 à Sète. Son père, Adrien Labrousse, est conducteur de tramway. Et sa mère, Marie Bouet, est couturière. Après Sète et Cannes, c'est dans l'agglomération lyonnaise que la famille s'installe rapidement, pour permettre à la mère de travailler dans le milieu de la haute-couture.

Du haut de son exceptionnel mètre 83, la jeune Yvette Labrousse est d'une beauté époustouflante. Et c'est tout naturellement qu'elle se présente aux concours récemment créés. Sacrée Miss Lyon 1929, elle est toutefois critiquée par certains juges qui lui reprochent d'avoir des jambes trop grandes ! Ce qui lui coûte l'élection comme Miss France 1929, où elle termine première dauphine.

La consécration intervient l'année suivante puisqu'Yvette Labrousse se présente à nouveau, et remporte enfin la couronne de Miss France 1930. Yvette Labrousse devient ainsi la 6e Miss France, et la première des trois Lyonnaises qui remporteront ce titre avec Christiane Sibellin (1965) et Sylvie Tellier (2002).

Son portrait ayant été diffusé dans toutes les salles de cinéma avant le concours, Yvette Labrousse devient instantanément une star nationale. Et presque internationale puisqu'elle rate de peu le titre de Miss Monde au Brésil. En tant que Miss France, elle se doit d'assister aux évènements de la haute société parisienne, mais aussi d'endosser un rôle d'ambassadrice à travers le globe.

Et c'est lors d'un dîner en Egypte en 1938 que sa vie bascule à nouveau. Car ce soir-là à Assouan, elle fait la rencontre de Mohamed Chah, un prince pakistanais de 29 ans son aîné. Déjà marié à trois reprises, il est l'homme le plus riche du monde. Yvette Labrousse tombe immédiatement sous le charme de cet homme cultivé, parlant plusieurs langues et ayant fait de prestigieuses études en Grande-Bretagne, à Cambridge notamment. De quoi faire oublier son physique peu amène et sa myopie difficile à dissimuler derrière ses épais hublots !

Mohamed Chah est aussi et surtout l'Aga Khan III, le 48e imam des ismaéliens nizârites. C'est le souverain religieux des musulmans chiites ismaéliens. En tant que sultan, il ne dirige pas un territoire, mais est le leader spirituel de millions de fidèles qui lui versent un impôt : tous les 10 ans, il reçoit son poids en or et en diamants ! Et comme il pesait 110 kilos, autant dire que la récolte décennale était colossale !

Après avoir réussi à divorcer d'Andrée Carron, l'Aga Khan III épouse sa 4e femme le 9 octobre 1944 à Genève. Le choix du voyage de noces avec Yvette Labrousse est évident : sur les bords du Nil, là où tout a commencé.

La Lyonnaise a alors 38 ans, elle devient reine, "la bégum". Une fois convertie à l'islam et partie à La Mecque pour son pèlerinage, elle prendra le nom d'Om Habibeh.

"C'est la plus belle dame que j'ai rencontrée, et pas seulement parce qu'elle mesure 20 centimètres de plus que tout le monde", dit à son propos le Duc d'Edimbourg.

"Ciel, mes bijoux !"

S'en suit une vie faite de mondanités, de couvertures de magazines, mais aussi de rebondissements et de drame. Comme ce 3 août 1949, où le couple est victime d'une attaque à main armée. En sortant de leur villa du Cannet dans leur belle Cadillac, la bégum et l'Aga Khan III sont stoppés par des malfaiteurs. Ces derniers avaient été mal renseignés et pensaient viser le fils de l'Aga Khan, Ali Khan, alors en couple avec l'actrice Rita Hayworth. L'objectif était de kidnapper la star de cinéma.

Les truands s'emparent du sac à main et de la malette d'Yvette Labrousse, laquelle s'exclame "Ciel, mes bijoux !". Car dans la malette se trouvait notamment la "Marquise", un diamant de 22 carats. La scène et la célèbre réplique ont fortement inspiré l'auteur Hergé pour l'aventure de Tintin, "Les Bijoux de la Castafiore".

L'enquête de police permettra de retrouver la quasi-intégralité des bijoux estimés à 213 millions de francs, et les voleurs ont été arrêtés à Paris, Marseille et Strasbourg. Jugés en 1953 par la cour d'assises d'Aix-en-Provence, la bande de gangsters corses menée par Paul Leca, en cavale durant le procès, écope de peines allant des travaux forcés à perpétuité à l'acquittement.

La bégum et son mari se remettent de cet épisode traumatisant et poursuivent leur quotidien fait de cérémonies et de voyages à travers le monde. Jean Cocteau, Charlie Chaplin, le Chah d'Iran, Yves Montand et Romy Schneider comptent parmi leurs proches. Passionné de courses hippiques, l'Aga Khan fraye avec la jet-set britannique.

Le 11 juillet 1957, l'Aga Khan III meurt à l'âge de 79 ans. Yvette Labrousse décide de lui faire ériger un mausolée à Assouan en Egypte, surplombant le Nil. Chaque année jusqu'à sa mort, la bégum dépose une rose rouge dans le mausolée un temps ouvert au public.

Veuve, elle s'installe définitivement dans sa résidence du Cannet baptisée Yakimour (contraction d'Yvette, Aga Khan et amour) et consacre le reste de sa vie aux oeuvres caritatives en Egypte. Conformément aux dernières volontés de son mari avec qui elle n'a jamais eu d'enfant, elle accompagne Karim, le petit-fils de l'Aga Khan désigné comme étant son successeur.

Bégum Aga Khan III est décédée le 1er juillet 2000 au Cannet à l'âge de 94 ans. Son corps a ensuite été rapatrié en Egypte où il a remonté le Nil en bateau pour être inhumé dans le mausolée, aux côtés de la dépouille de son mari.