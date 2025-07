"Qu’ils viennent porter plainte contre moi" : le coup de gueule d’une Lyonnaise après un nouveau vol dans son magasin

Les faits remontent au 19 juillet dernier au sein du concept store La Maison Craie Craie dont Célia Reubrecht est la fondatrice. La boutique est située rue Auguste Comte dans le 2e arrondissement de Lyon.

La créatrice du studio d’architecture Craie Craie n’est pas présente dans son magasin mais ses équipes vont faire face ce jour-là à un vol. Trois personnes, deux femmes et un homme, entrent dans la boutique. La vendeuse repère alors sur les caméras de vidéosurveillance le vol d’un sac commis par l’individu. Alors qu’il tente de partir, elle lui demande de rendre le produit. L’homme nie les faits avant de jeter le sac volé aux pieds de la vendeuse. Le ton monte. Les insultes, pour certaines homophobes, fusent. "Wesh sale lesbienne de mes couilles !" L’agression verbale est suivie d’une tentative d’intimidation "tête contre tête". La vendeuse menace d’appeler la police, les individus s’en vont.

Cette scène a été diffusée ce mercredi sur les comptes Instagram de Célia Reubrecht et de La Maison Craie Craie. "C’est loin de me (nous) faire rire comme situation, c’est même outrageant ! mais vaut mieux en rire qu’en pleurer, ou en tout cas tourner ce groupe de délinquants en dérision… C’est la première fois qu’on se retrouve confrontées à des personnes aussi violentes, mais malheureusement pas aux vols qui sont de plus en plus fréquents…", peut-on lire sur le post. "Franchement ARRETEZ DE VOLER des petits commerçants (et même tout court mais à choisir…), vous n’avez aucune idée des charges financières (et autres) qui pèsent sur mes épaules, ce genre d’actions c’est juste nous enterrer petit à petit… Mon business, notre motivation, notre patience, mon envie de continuer", est-il également écrit.

Contactée par la rédaction de Lyon Femmes, Célia Reubrecht a tenu à mettre les choses au clair concernant la diffusion de cette vidéo où les visages des individus sont clairement affichés. "Je sais que je n’ai pas le droit de communiquer sur les réseaux pour montrer le visage des gens. Je trouve ça d’ailleurs aberrant. La honte pour ces personnes-là. Qu’ils viennent porter plainte contre moi parce que j’ai montré leur visage. Je n’attends que leurs noms pour à l’inverse aller porter plainte contre eux", assure l’architecte d’intérieur. "Je ne suis pas en train de me faire justice, je communique juste pour d’autres commerçants et qu’ils passent en mode vigilance. Ce n’est pas possible de travailler dans ces conditions-là. Je reste une toute petite entrepreneure. On vient se faire agresser alors qu’on n’a rien demandé", se défend la jeune femme ayant reçu de nombreux messages de soutien après la diffusion de la vidéo qui comptabilise ce mercredi après-midi plus de 60 000 vues. "Ça contextualise la situation des commerçants de notre époque avec en plus une conjoncture économique qui n’est pas évidente", insiste Célia Reubrecht qui va porter plainte après cette tentative de vol. "Au moins tous les mois, il y a des vols…", déplore la commerçante.